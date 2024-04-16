В Башкирии скончался дедушка - герой популярного мема

В Абзелиловском районе Башкирии ушел из жизни Нуриян Абдразаков – герой популярного мема.
Более 10 лет назад фотография веселых пенсионеров попала в Сеть. На фото Нуриян и его супруга Ишбика. В тот день дедушка отмечал свое 85-летие и бриллиантовую свадьбу со своей бабушкой.
Как рассказала журналистка и родственница Нурияна Рамзия Каримова-Байбулатова, это фото быстро распространилась на просторах интернета. На нем Нуриян веселый, приветливый и искренний – такой, каким был в жизни.
Фото: социальные сети