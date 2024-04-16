Башкирия выполнила целевой показатель по числу городов с комфортной средой

Опыт развития городов Башкирии высоко оценивается на федеральном уровне. Республика на протяжении нескольких лет лидировала по объемам федеральных средств, привлеченных на благоустройство малых городов и исторических поселений, которые выделяются на конкурсной основе, по количеству поданных заявок на участие в проекте. Для этого привлекались федеральные эксперты, которые профессионально работают над формированием комфортной городской среды, в том числе и наша компания. Все это отразилось на конечном результате – достижении целевого показателя комфортной городской среды. В этом есть несомненная заслуга руководства республики, без этого реализовать проекты было бы невозможно. У Башкирии здесь накоплен очень хороший опыт.

Григорий Соломин