Башкирия выполнила целевой показатель по числу городов с комфортной средой

Министерство строительства России предоставило результаты Индекса качества городской среды за 2023 год. Башкирии удалось выполнить целевой показатель по числу городов с комфортной средой. Так, 81% (это 17 городов из 23) были признаны комфортными для горожан.
Согласно указу президента России, целевой показатель комфортной городской среды, который должен быть достигнут к 2030 году составляет 80%. Таким образом, Башкирия пришла к цели на 6 лет раньше запланированного.
Оценка качества городской среды производится по 36 критериям. К ним относятся показатели благоустройства, безопасности, качества общественного транспорта и дорог, доступной среды для маломобильных граждан. Каждый показатель оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и формируют итоговый индекс качества. Индекс формируется с 2018 года и результаты Башкирии в нем становились все лучше. Если в 2018 году комфортными были признаны только 4 города, в 2020 году – 7, в 2021 году – уже 14. В настоящее время для достижения 100% результата осталось привести в соответствие с федеральными критериями 4 города республики.
О том, почему Башкирия достигла целевого показателя со значительным опережением, «Башинформу» рассказал управляющий партнер проектно-консалтинговой компании «Новая земля» Григорий Соломин. Это ведущая экспертная организация в сфере городского и территориального развития.
Григорий Соломин и его компания занимались подготовкой заявок на участие в конкурсе «Формирование комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по проектам благоустройства в Мелеузе и Бирске. Эксперт отмечает заинтересованность в результатах и высокую вовлеченность местных жителей, бизнеса и муниципальных властей.
Помимо федеральных, в Башкирии реализуются региональные проекты благоустройства, в частности программа комплексного ремонта подъездов и программа «Башкирские дворики», инициированные Главой Башкирии Радием Хабировым. Руководитель региона анонсировал увеличение финансирования «Башкирских двориков» уже со следующего года, таково пожелание жителей республики. Все это тоже способствует формированию комфортной среды.