Башкирия выполнила целевой показатель по числу городов с комфортной средой

Министерство строительства России предоставило результаты Индекса качества городской среды за 2023 год. Башкирии удалось выполнить целевой показатель по числу городов с комфортной средой. Так, 81% (это 17 городов из 23) были признаны комфортными для горожан.

Фото №1 - Башкирия выполнила целевой показатель по числу городов с комфортной средой

Согласно указу президента России, целевой показатель комфортной городской среды, который должен быть достигнут к 2030 году составляет 80%. Таким образом, Башкирия пришла к цели на 6 лет раньше запланированного.

Оценка качества городской среды производится по 36 критериям. К ним относятся показатели благоустройства, безопасности, качества общественного транспорта и дорог, доступной среды для маломобильных граждан. Каждый показатель оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и формируют итоговый индекс качества. Индекс формируется с 2018 года и результаты Башкирии в нем становились все лучше. Если в 2018 году комфортными были признаны только 4 города, в 2020 году – 7, в 2021 году – уже 14. В настоящее время для достижения 100% результата осталось привести в соответствие с федеральными критериями 4 города республики.

О том, почему Башкирия достигла целевого показателя со значительным опережением, «Башинформу» рассказал управляющий партнер проектно-консалтинговой компании «Новая земля» Григорий Соломин. Это ведущая экспертная организация в сфере городского и территориального развития.

Опыт развития городов Башкирии высоко оценивается на федеральном уровне. Республика на протяжении нескольких лет лидировала по объемам федеральных средств, привлеченных на благоустройство малых городов и исторических поселений, которые выделяются на конкурсной основе, по количеству поданных заявок на участие в проекте. Для этого привлекались федеральные эксперты, которые профессионально работают над формированием комфортной городской среды, в том числе и наша компания. Все это отразилось на конечном результате – достижении целевого показателя комфортной городской среды. В этом есть несомненная заслуга руководства республики, без этого реализовать проекты было бы невозможно. У Башкирии здесь накоплен очень хороший опыт.

Григорий Соломин

Григорий Соломин и его компания занимались подготовкой заявок на участие в конкурсе «Формирование комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по проектам благоустройства в Мелеузе и Бирске. Эксперт отмечает заинтересованность в результатах и высокую вовлеченность местных жителей, бизнеса и муниципальных властей.

Многие малые города нуждаются в благоустройстве и эти территории имеют туристическую привлекательность, потенциал для развития бизнеса. Это своей заинтересованностью в их развитии подтвердили местные жители, предприниматели. Муниципальные власти проделали серьезную организационную работу: познакомили экспертов с представителями бизнеса, местными сообществами. Наличие в республике профильного Института развития городов, говорит об активной позиции, которую занимает республика в формировании комфортной городской среды.

Григорий Соломин

Помимо федеральных, в Башкирии реализуются региональные проекты благоустройства, в частности программа комплексного ремонта подъездов и программа «Башкирские дворики», инициированные Главой Башкирии Радием Хабировым. Руководитель региона анонсировал увеличение финансирования «Башкирских двориков» уже со следующего года, таково пожелание жителей республики. Все это тоже способствует формированию комфортной среды.

Многие микрорайоны, построенные еще в советское время, нуждаются в благоустройстве. Люди хотят, чтобы дворы были безопасными, в них были детские игровые зоны. Это своеобразный мейнстрим и все успешные города идут по такому пути. Запросы людей выросли и они выбирают для жизни комфортные города, поэтому здесь сложилась своеобразная конкуренция – города в которых качество жизни выше могут рассчитывать на развитие человеческого капитала, люди не захотят уезжать из них.

Григорий Соломин
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