Радий Хабиров сообщил о старте проекта «Сохранение лесов»

Всего в республике в этом году запланировали восстановить лес на площади более 15 тыс. га. Искусственное лесовосстановление проведут на 6 тыс. га. К слову, доля именно искусственного лесовосстановления в Башкортостане – одна из самых высоких в России, отметил руководитель региона. В целом с 2019 года соотношение площади вырубленного леса к новому – 68 тыс. га к 77 тысячам.