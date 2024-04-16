В правительстве Башкирии обсудили ситуацию с паводком и ремонт дорог

В Правительстве республики прошло совещание с участием руководителей ведомств и муниципалитетов. В повестке было два основных вопроса – ситуация с паводком и ремонт дорог. Так, в регионе оцифровано более 19 тысяч дефектов дорожного полотна, свыше 3 тысяч ям уже отремонтировано.

Пока дорожники латают ямы холодным и литым асфальтом. А с 20 апреля начнут работать асфальтовые заводы, и работу начнут уже с горячими смесями. Муниципалитетам было поручено до середины июня завершить работы по ремонту ям.