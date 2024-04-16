В Уфе задержали руководителя Управления капстроительства Башкирии

Как считает следствие, в период с августа и по декабрь 2022 года на деньги бюджета Инна Иксанова закупила 10 аппаратов УЗИ. Оборудование было поставлено в медучреждения Уфы, Баймака, сёл Месягутово и Большеустьикинское. При этом, отмечают в ведомстве, женщине было достоверно известно, что оборудование контрафактное и запрещено к использованию на территории страны. В отношении госслужащей возбуждено уголовное дело.