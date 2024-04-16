В Башкирии проводят подкормку озимой пшеницы

В Стерлитамакском районе активно идёт подкормка озимой пшеницы азотными удобрениями. В одном из сельхозпредприятий муниципалитета, которое возделывает 12 тысяч га пашни, уже заканчивают подкормку, приступают к боронованию озимых культур и закрытию влаги на полях.

Альберт Бадретдинов уже в студенческие годы начал работать в поле. Родом мужчина из Архангельского района, проходил практику в сельскохозяйственном предприятии «Дружба» и впоследствии здесь остался. Как молодому специалисту ему дали хорошие подъемные – 500 тысяч рублей.

Вся техника почти новая. В том числе и разбрасыватель удобрений. Он незаменим в хозяйстве, в день такая самоходная машина на шинах малого давления может обработать до 400 га земли. При этом его огромные мягкие колеса не портят посевы.

Хозяйство уже заканчивает подкормку, приступает к боронованию озимых культур и закрытию влаги на полях. Как говорят агрономы, после горохового поля, хорошо растет озимая пшеница. Потому в этом году сельхозпредприятие закупило элитные семена зернобобовых. Хозяйство начинает обработку и семенного материала. Стерлитамакский район – это зона рискованного земледелия, здесь используют специальную технологию сева. Благодаря ей урожай стабилен и в засушливые годы.