Стало известно, кто спас школьницу от нападения бездомного в Уфе

В Уфе на 11-летнюю школьницу в подъезде напал бездомный. Стало известно, кто предотвратил возможную трагедию.
Напомним, инцидент произошёл в доме по улице Интернациональной вечером 15 апреля. Ранее судимый 52-летний мужчина зашёл в подъезд за девочкой. Раздались громкие крики. Их услышала директор гимназии №86 Светлана Михеева. Она ворвалась в подъезд, испугала нападавшего и даже засняла его на видео. После фото и видео позволили быстро найти злоумышленника.
Как сообщил в соцсетях глава Орджоникидзевского района Альберт Маликов, директор, которая возглавляет гимназию почти 10 лет, не считает свой поступок героическим.