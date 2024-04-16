Стало известно, кто спас школьницу от нападения бездомного в Уфе

В Уфе на 11-летнюю школьницу в подъезде напал бездомный. Стало известно, кто предотвратил возможную трагедию.

Фото №1 - Стало известно, кто спас школьницу от нападения бездомного в Уфе

Напомним, инцидент произошёл в доме по улице Интернациональной вечером 15 апреля. Ранее судимый 52-летний мужчина зашёл в подъезд за девочкой. Раздались громкие крики. Их услышала директор гимназии №86 Светлана Михеева. Она ворвалась в подъезд, испугала нападавшего и даже засняла его на видео. После фото и видео позволили быстро найти злоумышленника.

Как сообщил в соцсетях глава Орджоникидзевского района Альберт Маликов, директор, которая возглавляет гимназию почти 10 лет, не считает свой поступок героическим.

Она не только настоящий профессионал своего дела, но и очень ответственный и самоотверженный человек. Говорит, что ничего геройского не совершала, поступила так, как должен поступать каждый взрослый, если видит, что ребенку может угрожать опасность.

Альберт Маликов
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