В Башкирии в рамках проекта «Атайсал» прошли концерты звёзд башкирской эстрады

В сёлах Рысаево и Ильинка Учалинского района в рамках проекта «Атайсал» прошли концерты звёзд башкирской эстрады. С песнями выступили заслуженный артист Башкортостана Радиф Зарипов и лауреат международных конкурсов Алина Давлетханова.

Артисты собрали полные залы. Кроме того, главными гостями вечера стали семьи участников СВО. Для них организаторы и меценаты приготовили подарки.