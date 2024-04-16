В Башкирии в рамках проекта «Атайсал» прошли концерты звёзд башкирской эстрады

В сёлах Рысаево и Ильинка Учалинского района в рамках проекта «Атайсал» прошли концерты звёзд башкирской эстрады. С песнями выступили заслуженный артист Башкортостана Радиф Зарипов и лауреат международных конкурсов Алина Давлетханова.
Артисты собрали полные залы. Кроме того, главными гостями вечера стали семьи участников СВО. Для них организаторы и меценаты приготовили подарки.
Поддержку в проведении концертов оказал председатель землячества Учалинского района в Уфе, директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин. Кроме того, жителей сел поддержали их земляки – директор Учалинского лесхоза Урал Гумурзаков и предприниматели Радик Сагитов, Шамиль Саетгареев. Именно они приобрели подарки для семей участников СВО.