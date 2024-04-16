В Башкирии спортсменам и судьям запретят играть на ставках

Спортсмены будут тише, а деньги от нарушений правил на дороге — в казну. В Госсобрании республики прошло заседание Президиума регионального парламента. Была сформирована повестка пленарного заседания.

На нём рассмотрят более 30 вопросов. В их числе — законы о постепенной ликвидации скотомогильников на территории Башкортостана, о бесплатной юридической помощи инвалидам боевых действий и членам их семей. Кроме того, депутаты намерены внести изменения в закон о Дорожном фонде Башкортостана.