В Башкирии спортсменам и судьям запретят играть на ставках

Спортсмены будут тише, а деньги от нарушений правил на дороге — в казну. В Госсобрании республики прошло заседание Президиума регионального парламента. Была сформирована повестка пленарного заседания.
На нём рассмотрят более 30 вопросов. В их числе — законы о постепенной ликвидации скотомогильников на территории Башкортостана, о бесплатной юридической помощи инвалидам боевых действий и членам их семей. Кроме того, депутаты намерены внести изменения в закон о Дорожном фонде Башкортостана.
Также депутаты намерены запретить проведение в жилых зонах и помещениях шумных спортивных и иных игр в ночное время. Кроме того, спортсменам, судьям, тренерам и агентам народные избранники намерены запретить делать ставки в тотализаторах и букмекерских конторах. Для этого будут расширены полномочия федераций и профессиональных спортивных лиг.