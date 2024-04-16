В Башкирии заканчивается строительство нового энергообъекта

Важнейший энергообъект заканчивают строить в Благовещенске. Подстанция напряжением 110 киловольт будет питать новые предприятия на территории опережающего развития. Для моногорода это второй подобный объект, который позволит увеличить надежность его энергоснабжения.

Настроил на компьютере, отметил на бумаге. Для максимально эффективной работы Артур Юльчурин совмещает современные методы с традиционными. Так проводят пусконаладку шкафов релейной защиты.

Мы сейчас вводим, вбиваем уставки, затем мы опробуем это всё, и уже будет непосредственно действие защит на выключатели силовые. Артур Юльчурин, инженер пуско-наладочного управления РЗА

Общестанционный пункт управления — только часть будущей подстанции «Юлдаш». Ее строят в рамках инвестиционной программы «Башкирэнерго». Здесь разместят два силовых трансформатора, фундаменты под них уже готовы. Основное электротехническое оборудование расположат на двух открытых распределительных устройствах.

Подстанция 110 кВ класса напряжения имеет. Стройка здесь практически завершена, как мы можем видеть, построены линии 110 кВ, полностью смонтировано оборудование, мы приступили в данный момент к пусконаладочным работам. Артём Елизарьев, член правления — директор по капитальному строительству ООО «Башкирэнерго».

Для Благовещенска новая подстанция была просто необходима. Здесь, на территории опережающего развития, активно появляются новые предприятия. Это нужно, чтобы снизить экономическую зависимость моногорода от арматурного завода, где работает большая доля местного населения. А чтобы обеспечить новые рабочие места, нужна соответствующая инженерная инфраструктура, в том числе электроснабжение.

Значение энергообъекта трудно переоценить. Если сегодня практически весь Благовещенск питается от одноименной подстанции, то строительство этой позволит значительно увеличить надежность энергоснабжения южной и восточной частей города.