В Башкирии начали приём заявок на конкурс «Отцовская доблесть»

В Башкортостане начался прием заявок на республиканский конкурс «Отцовская доблесть». Общественная награда призвана отметить и поощрить отцов, которые играют большую роль в жизни своих детей и общества. Один из немаловажных критериев для участия — соблюдение традиций и ценностей семьи. Петровы из Чишминского района тоже планируют присоединиться к конкурсу.

Сильная половина семьи Петровых увлечена настоящим мужским делом — они вместе строят дом, правда, пока игрушечный. Маленькая Варвара не остается в стороне. У нее уже появились свои заботы с котенком, который, по традиции, должен первым переступить порог нового домика. Такое распределение обязанностей в многодетной семье помогает сохранить гармонию. Андрей и Анастасия воспитывают пятерых детей.

Дочь Полина уже в полной мере помогает маме по хозяйству, а младшие берут пример. Все вместе справляются с домашними делами.

Детей воспитывают в православных традициях. Поездки в церкви и храмы страны и трапезы в религиозные праздники стали семейной традицией.