Вандализм или творчество? В Уфе стартовал фестиваль современного искусства «Капсула». На выставке «Художники тоже люди» под одной крышей объединили работы двадцати мастеров. Посетителям предлагают другой взгляд на стрит-арт — как на сознательную деятельность художника в соответствии с объективными законами природы, общества и искусства.
На выставке не только рисунки, но и графика, а также фотографии. Работы представлены в разнообразных стилях. Также ожидаются выступления диджеев и музыкантов. Фестиваль получил положительный отклик у аудитории, даже у тех, кто раньше не был знаком с уличным искусством. Поэтому подобные выставки планируют проводить чаще.