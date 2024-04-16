Вандализм или творчество? В Уфе стартовал фестиваль современного искусства «Капсула». На выставке «Художники тоже люди» под одной крышей объединили работы двадцати мастеров. Посетителям предлагают другой взгляд на стрит-арт — как на сознательную деятельность художника в соответствии с объективными законами природы, общества и искусства.

В Уфе очень редко делают выставки уличных художников, очень мало делается выставок граффитчиков. У организаторов в прошлом году была первая удачная попытка сделать выставку в галерее «Мирас», в этом году они взяли уже другое пространство, чуть побольше.

Люди в городе, когда видят художника, рисующего на стенах, у них появляется ассоциативный ряд, что это хулиганство, что это вандализм. Но не всегда человек в балаклаве означает, что он, так скажем, вандал.

На выставке не только рисунки, но и графика, а также фотографии. Работы представлены в разнообразных стилях. Также ожидаются выступления диджеев и музыкантов. Фестиваль получил положительный отклик у аудитории, даже у тех, кто раньше не был знаком с уличным искусством. Поэтому подобные выставки планируют проводить чаще.