В Уфе стартовал фестиваль современного искусства «Капсула»

Вандализм или творчество? В Уфе стартовал фестиваль современного искусства «Капсула». На выставке «Художники тоже люди» под одной крышей объединили работы двадцати мастеров. Посетителям предлагают другой взгляд на стрит-арт — как на сознательную деятельность художника в соответствии с объективными законами природы, общества и искусства.

В Уфе очень редко делают выставки уличных художников, очень мало делается выставок граффитчиков. У организаторов в прошлом году была первая удачная попытка сделать выставку в галерее «Мирас», в этом году они взяли уже другое пространство, чуть побольше.

Радик Мусин, художник

Люди в городе, когда видят художника, рисующего на стенах, у них появляется ассоциативный ряд, что это хулиганство, что это вандализм. Но не всегда человек в балаклаве означает, что он, так скажем, вандал.

Азамат 12:34, художник
Фото №1 - В Уфе стартовал фестиваль современного искусства «Капсула»

На выставке не только рисунки, но и графика, а также фотографии. Работы представлены в разнообразных стилях. Также ожидаются выступления диджеев и музыкантов. Фестиваль получил положительный отклик у аудитории, даже у тех, кто раньше не был знаком с уличным искусством. Поэтому подобные выставки планируют проводить чаще.

Сейчас мы отказались немного от нашей концепции, точнее, мы расширяем наш круг. Пригласили уже классических живописцев, девчонок, которые рисуют маслом холсты всю жизнь, и в целом интересно с ними тоже поработать.

Виктор Ермоленко, художник, организатор-куратор фестиваля

Вообще, у нас цель — вдохновить, чтобы люди вдохновлялись. Например, с того года много кто начал рисовать именно на холстах, я начал замечать, что люди вдохновились и начали рисовать.

Урал Хабилов, владелец культурного пространства «Union Coffee»
Волна
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