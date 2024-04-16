Радий Хабиров провел совещание по подготовке к 450-летию Уфы

Сегодня в Центре управления республикой Глава Башкортостана провел совещание по подготовке к празднованию 450-летия Уфы. Было отмечено, что большой юбилей будет включать в себя более 100 мероприятий, в том числе федерального уровня.

Радий Хабиров поручил до конца апреля подготовить детальный график всех юбилейных мероприятий, а также усилить информационную поддержку для привлечения в столицу региона как можно большего числа туристов.

Мы первым вопросом поставили в важность не столько строительные вещи, сколько уже какие мероприятия будут проходить. Нам нужно уже по датам определяться. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

План юбилейного года содержит около 40 уникальных событий, которые состоятся в Уфе впервые. Крупнейший фестиваль в России VK Fest пройдёт в Уфе, именно нам организаторы доверили открыть череду из пяти фестивалей. Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Уфы

Основным днём празднования юбилея Уфы станет 31 августа. Большие концертно-развлекательные программы будут проходить в этнопарке «Ватан», на площади имени Ленина и Машиностроителей. Также осенью будут открыты юбилейные объекты. Это, к примеру, дворец борьбы, который примет международный форум «Россия — спортивная держава».

Кроме того, приступают к работам на гостевых улицах Уфы, где будут идти замена тротуаров и ремонт исторических зданий. Лето и осень будут богаты на культурные события. Так, с гастролями приедут Большой и Александринский театры, свои коллекции привезут Третьяковская галерея и Эрмитаж.