Радий Хабиров провел совещание по подготовке к 450-летию Уфы

Сегодня в Центре управления республикой Глава Башкортостана провел совещание по подготовке к празднованию 450-летия Уфы. Было отмечено, что большой юбилей будет включать в себя более 100 мероприятий, в том числе федерального уровня.
Радий Хабиров поручил до конца апреля подготовить детальный график всех юбилейных мероприятий, а также усилить информационную поддержку для привлечения в столицу региона как можно большего числа туристов.
Основным днём празднования юбилея Уфы станет 31 августа. Большие концертно-развлекательные программы будут проходить в этнопарке «Ватан», на площади имени Ленина и Машиностроителей. Также осенью будут открыты юбилейные объекты. Это, к примеру, дворец борьбы, который примет международный форум «Россия — спортивная держава».
Кроме того, приступают к работам на гостевых улицах Уфы, где будут идти замена тротуаров и ремонт исторических зданий. Лето и осень будут богаты на культурные события. Так, с гастролями приедут Большой и Александринский театры, свои коллекции привезут Третьяковская галерея и Эрмитаж.