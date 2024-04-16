В Башкирии продолжается рекультивация участков для добычи полезных ископаемых

В Учалинском районе две компании взяли на себя обязательства о поэтапной рекультивации участков добычи полезных ископаемых. Соглашение подписали администрация муниципалитета и «Иремельбашресурс», а также компания «Экосервис» взяла на себя обязательства прошлого лицензиата.

К слову, последнее предприятие уже имеет опыт подобной работы в соседнем районе. Подписание прошло сегодня в ходе заседания межведомственной комиссии республики по недропользованию. Участие в ней приняли руководители различных региональных ведомств, представители местных органов власти, компаний, ведущих добычу, и общественности.

Как отметили члены комиссии, в целом в районе действуют около 50 лицензий — на геологоразведку, сквозную добычу и другие. Но представлены лишь 13 проектов рекультивации. Кроме того, есть случаи наложения границ лицензионных участков на земли сельхозназначения.

К слову, создание межведомственной комиссии по недропользованию было инициировано главой Башкортостана Радием Хабировым три года назад. За это время удалось навести порядок там, где практически десятилетиями царил бардак.