В Башкирии продолжается рекультивация участков для добычи полезных ископаемых

В Учалинском районе две компании взяли на себя обязательства о поэтапной рекультивации участков добычи полезных ископаемых. Соглашение подписали администрация муниципалитета и «Иремельбашресурс», а также компания «Экосервис» взяла на себя обязательства прошлого лицензиата.
К слову, последнее предприятие уже имеет опыт подобной работы в соседнем районе. Подписание прошло сегодня в ходе заседания межведомственной комиссии республики по недропользованию. Участие в ней приняли руководители различных региональных ведомств, представители местных органов власти, компаний, ведущих добычу, и общественности.
Как отметили члены комиссии, в целом в районе действуют около 50 лицензий — на геологоразведку, сквозную добычу и другие. Но представлены лишь 13 проектов рекультивации. Кроме того, есть случаи наложения границ лицензионных участков на земли сельхозназначения.
К слову, создание межведомственной комиссии по недропользованию было инициировано главой Башкортостана Радием Хабировым три года назад. За это время удалось навести порядок там, где практически десятилетиями царил бардак.
Комиссия остановила варварскую добычу полезных ископаемых в Зауралье, наладила диалог между жителями, местными властями и добывающими компаниями. А те, кто продолжил нарушать закон, уже получили уголовные дела. Работа продолжается, и члены комиссии в скором времени начнут вновь выезжать на участки добычи.