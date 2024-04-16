В Уфе обсудили судьбу озера Талкас

Чтобы зарыбить озеро Талкас, придётся менять положение в федеральном законе об особо охраняемых природных территориях. Пока же мелиорация, по словам специалистов, невозможна. Об этом говорили сегодня на экологическом совещании в Уфе.

Вопросы обсудили с федеральными экспертами по рыболовству, ответственными министерствами и ведомствами региона. Также на повестке было водохранилище на реке Зилаир, в этом году его зарыбят: уже есть научная оценка и рекомендации. Благоустройство Талкаса займёт больше времени.