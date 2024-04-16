В Башкирии на предприятии в 4 раза вырос индекс производства

Из упадка в светлое будущее. Одно из старейших предприятий Стерлитамака не просто возрождается, но и показывает небывалые успехи. Только за прошлый год индекс промпроизводства на заводе «Красный пролетарий» увеличился в 4 раза, объем выпуска — в два. И это далеко не предел. В планах — новые проекты по импортозамещению, разумеется, не без поддержки властей республики. Успехи машиностроительного локомотива отметил и глава региона.

Предприятие «Красный пролетарий» — ровесник Великой Отечественной. Год основания в Стерлитамаке — 1941-й. Вместе с лозунгами тех лет завод, кажется, сохранил и трудовой оптимизм коллектива. Один из старожилов — Раис Зубайдуллин — у станков проработал более полувека. Теперь передает свой опыт молодым. Говорит, сейчас предприятие развивается ударными темпами.

Только в прошлом году завод в два раза увеличил объём произведённой продукции по сравнению с годом ранее. Индекс промпроизводства вырос почти в четыре раза.

Особое место занимает обновление двигателей, с недавнего времени — еще и зарубежных. Это направление освоили в рамках импортозамещения.

В прошлом году на предприятии на 75% расширили штат сотрудников, а также увеличили среднюю заработную плату, говорит руководство. Постепенно начинают осваивать некогда заброшенные цеха, а в перспективе будут строить новые.

Успехи предприятия на недавнем оперативном совещании отметил и глава республики. Всего несколько лет назад завод со славной историей был, мягко говоря, не в лучшей форме. Теперь — уверенно движется вперед. И вот уже на повестке вопрос подготовки кадров со студенческой скамьи.