Стало известно, сколько городов Башкирии комфортны для проживания

Благоустроенные парки, дворы и улицы. 17 городов республики признаны комфортными для проживания. Минстрой России представил результаты Индекса качества городской среды за 2023 год. Согласно им, целевой показатель в регионе составил 81% из требуемых 80. По указу Президента России такой результат должен быть достигнут к 2030 году. Башкортостан пришел к цели на 6 лет раньше запланированного.

Еще пару лет назад старейший парк в Уфе соответствовал своему возрасту. Но прошлой весной скинул десятки лет вместе со старыми деревьями, обветшалыми постройками и опасными для детей конструкциями. Это первый в столице республики парк, где восстановлена историческая входная арка.

Сейчас в парке есть спортивная и детская площадки, тактильная зона с разными видами покрытия, ухоженные газоны и велодорожки. Здесь пенсионеры осваивают скандинавскую ходьбу, дети — самокаты.

На площади 10 га расположился единственный парк в Затоне, носящий название «Волна». Парку около 50 лет, и совсем недавно он переживал не лучшие времена. Местные жители не рисковали проводить здесь время. Парк не освещался и был небезопасным. Отсутствовала инфраструктура, зато мусора было много. Всё изменилось после реконструкции.

В небольшом парке уместились два озера, амфитеатр, детские игровые и спортплощадки, автогородок, хоккейная коробка, велосипедные дорожки и скейт-парк.

Еще недавно Демский парк обходили стороной, но сейчас всё иначе. Интерактивный музей летом, резиденция Деда Мороза зимой — в железнодорожном вагоне. Он дополнил, по задумке проектировщиков, сцену в виде ж/д вокзала.

Но развивается не только Уфа! На сегодняшний день 17 городов Башкортостана соответствуют индексу качества. В том числе Туймазы, Октябрьский, Янаул, Бирск и Мелеуз. Для их развития привлекают федеральные средства, реализуют республиканские программы, концепции разрабатывают профессионалы.

В Башкортостане по инициативе Радия Хабирова вот уже пять лет реализуются программы «Башкирские дворики», также ремонт подъездов. От больших парков до порога дома — мелочей в обустройстве городской среды нет, уверен руководитель республики.

Оценка качества городской среды производится по 36 критериям. К ним относятся показатели благоустройства, безопасности, качества общественного транспорта и дорог, озеленения и доступной среды для маломобильных граждан.

На сегодняшний день 17 городов Башкортостана соответствуют индексу качества, и лишь только Кумертау, Межгорье, Давлеканово и Благовещенск не дотягивают до минимально необходимых баллов. Но к 2025 году планируется решить и этот вопрос.