Глава Минздрава Башкирии осмотрел Центр детской онкологии и гематологии

Центр детской онкологии и гематологии осмотрел министр здравоохранения республики. Во время обхода лично проверил состояние одного из маленьких пациентов. С момента открытия в учреждении провели уже 37 операций и всего 150 инвазивных манипуляций.
Напомню, запуск прошёл ещё в феврале, строительство шло в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На данный момент в лечебном заведении находятся ребята, которым раньше пришлось бы проходить госпитализацию в Москве или Санкт-Петербурге. Теперь выезжать за пределы республики не нужно.