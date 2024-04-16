Глава Минздрава Башкирии осмотрел Центр детской онкологии и гематологии

Следующий наш важный этап — это, конечно же, трансплантация костного мозга. Мы к этому идём и очень плотно работаем с нашими федеральными центрами для того, чтобы в ближайшее время осуществить, чтобы вся мощность, которая на сегодняшний момент имеется, работала на все 100%.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан