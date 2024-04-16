Глава Минздрава Башкирии осмотрел Центр детской онкологии и гематологии

Центр детской онкологии и гематологии осмотрел министр здравоохранения республики. Во время обхода лично проверил состояние одного из маленьких пациентов. С момента открытия в учреждении провели уже 37 операций и всего 150 инвазивных манипуляций.

Напомню, запуск прошёл ещё в феврале, строительство шло в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На данный момент в лечебном заведении находятся ребята, которым раньше пришлось бы проходить госпитализацию в Москве или Санкт-Петербурге. Теперь выезжать за пределы республики не нужно.

Следующий наш важный этап — это, конечно же, трансплантация костного мозга. Мы к этому идём и очень плотно работаем с нашими федеральными центрами для того, чтобы в ближайшее время осуществить, чтобы вся мощность, которая на сегодняшний момент имеется, работала на все 100%.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии