В Уфе ветерану ВОВ Гаяну Салихову исполнилось 97 лет

Единственному живому ветерану Ленинского района столицы в этом году исполнилось 97 лет. Гаян Салихов участвовал в сражениях за освобождение Маньчжурии. Был призван на военную службу совсем еще юношей. Фронтовик, несмотря на преклонный возраст, остается примером человека с непобежденным духом.

На фронт Гаяна Салихова призвали в 44-м. Тогда еще юноше едва исполнилось 17. Служил в Приморском военном округе Дальневосточного фронта. 9 мая 45-го война для солдата не закончилась. Он участвовал еще в боях за освобождение Маньчжурии.

Во время несения службы Гаян Салихов был ранен осколочным снарядом. После войны вернулся в родной Бирск, отучился и более четверти века работал на маслозаводе. Уверен, что живет долго, потому что не сидит на месте и до сих занимается спортом.

Ветеран поднял на ноги самостоятельно троих детей. Супруга ушла из жизни рано. У ветерана 10 правнуков, которые гордятся дедом. Сам он сейчас живет с дочерью в Уфимском районе.