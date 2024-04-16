В Уфе прошел всероссийский турнир по киокусинкай

В Уфе прошел всероссийский турнир по киокусинкай «Кубок Салавата Юлаева». Соревнования посвятили памяти спортсмена, тренера и судьи Юрия Баранова. Один из самых крупных календарных турниров, он собрал свыше 1000 участников.

Без поддержки на соревнованиях в Уфе не остался никто. Здесь выступили 1200 спортсменов, от новичков до победителей и призеров межрегиональных состязаний. Среди опытных каратисток — участница первенства страны Арина Груздева. Уже в первый день соревнований она завоевала золотую медаль в ката.

Всероссийские соревнования по киокусинкай проходят в столице республики в третий раз, но второй год турнир посвящен памяти Юрия Баранова. Более 30 лет он развивал этот вид спорта в Уфе и в республике. За время работы тренером воспитал участников и призеров первенств России, Европы и мира. Сейчас этот турнир — один из самых крупных и массовых среди всероссийских соревнований по киокусинкай. Всего выступили гости из 25 регионов. Башкортостан представляли спортсмены из Уфы, Бирска, Мишкино и Бураево.