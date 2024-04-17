В Башкирии снижается количество сообщений о подтоплениях из-за паводка

За минувшие сутки в экстренные службы Башкирии поступило два сообщения о подтоплении территорий. Об этом информирует пресс-служба регионального госкомитета по ЧС. С начала паводкоопасного периода поступило 927 таких обращений.

Фото №1 - В Башкирии снижается количество сообщений о подтоплениях из-за паводка

Максимальный подъем уровня воды за сутки зафиксирован:

  • на реке Белой в Ишимбае (+61 см, текущий уровень 319 см, выход на пойму при 415 см);
  • на реке Белой в Салавате (+57 см, текущий уровень 450 см, до неблагоприятного уровня осталось 1,5 метра);
  • на реке Деме в деревне Бочкаревка Чишминского района (+49 см, текущий уровень 610 см, выход на пойму при 688 см);
  • на реке Нура в Белорецке (+43 см, текущий уровень 181 см, выход на пойму при 226 см;
  • на реке Таналык в селе Самарское Хайбуллинского района (+41 см, текущий уровень 193 см, выход на пойму при 480 см).

Река Белая в районе Монумента Дружбы за минувшие сутки прибавила 17 см, текущий уровень составляет 581 см, выход на пойму происходит при уровне 600 см, неблагоприятный уровень – 730 см. Уровень воды на реке Уфе в районе Шакши за сутки вырос на 30 см, текущий уровень составил 499 см, выход реки на пойму происходит при 830 см.

Фото: ГКРБ по ЧС

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