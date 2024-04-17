В Башкирии снижается количество сообщений о подтоплениях из-за паводка

За минувшие сутки в экстренные службы Башкирии поступило два сообщения о подтоплении территорий. Об этом информирует пресс-служба регионального госкомитета по ЧС. С начала паводкоопасного периода поступило 927 таких обращений.

Река Белая в районе Монумента Дружбы за минувшие сутки прибавила 17 см, текущий уровень составляет 581 см, выход на пойму происходит при уровне 600 см, неблагоприятный уровень – 730 см. Уровень воды на реке Уфе в районе Шакши за сутки вырос на 30 см, текущий уровень составил 499 см, выход реки на пойму происходит при 830 см.