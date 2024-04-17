В Башкирии воспитанники коррекционной школы подхватили опасную инфекцию

Специалисты республиканского Роспотребнадзора завершили эпидемиологическое расследование в коррекционной школе №25 города Стерлитамака, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

По данным пресс-службы ведомства, сразу несколько учащихся обратились за помощью медиков с симптомами острой кишечной инфекции.

По результатам эпидрасследования установлено, что источником инфекции был работник пищеблока. В настоящее время угрозы распространения заболевания нет, учебное заведение работает в штатном режиме.