В Башкирии пригородный автобус сбил школьницу

Накануне в Бирске автобус сбил 13-летнюю девочку. Подробности аварии нам рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону.

Предварительно, она каталась на велосипеде и стала переезжать улицу в неположенном месте.

В этот момент с головы школьницы слетела бейсболка, и ветер унес ее на проезжую часть. Подросток бросила велосипед и выбежала на дорогу, в результате чего ее сбил автобус.

Девочка получила травмы различной степени тяжести, сейчас она находится в стационаре. Ехавшие в автобусе двое пассажиров не пострадали, уточнили в ведомстве.