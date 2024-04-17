В Башкирии прошел муниципальный образовательный форум «БезСменки»

Идеи юных. В Шаранском районе прошел муниципальный образовательный форум для учащихся старших классов «БезСменки». Его участниками стали 50 школьников со всего района.

Форум прошел по пяти направлениям: туризм, спорт, медиа, наука, культура и искусство. Для участников организовали квиз-игры, флешмобы и викторины, творческие марафоны.