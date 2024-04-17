В Уфе на 16 часов задержали авиарейс

Пресс-служба Уфимской транспортной прокуратуры сообщила о жалобе пассажиров самолёта Уфа – Нарьян-Мар. Их авиарейс задержали на 16 часов.

16 апреля произошла задержка рейса из-за позднего прибытия самолёта с другого рейса. Полёт перенесли с 16:30 до 08:50 17 апреля. Во время ожидания 48 пассажирам были предоставлены услуги в соответствии с правилами.