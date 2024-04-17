В Башкирии было приостановлено 30 автобусных рейсов

Из-за погодных условий в Башкирии было принято решение приостановить движение 30 автобусных рейсов. Об этом сообщает министерство транспорта региона.
Девять отмененных рейсов пригородные, остальные 21 – междугородние. Такая мера связана с паводковой опасностью и дорожными проблемами.
На контроле экстренных служб остаются 26 ситуаций в 15 муниципальных районах: Альшеевском, Архангельском, Бакалинском, Баймакском, Белорецком, Бижбулякском, Гафурийском, Давлекановском, Зианчуринском, Кугарчинском, Миякинском, Чишминском, Хайбуллинском районах и в городах Стерлитамак и Уфа. 23 случая подтопления автодорог, 7 случаев подтопления низководных мостов, остальные случаи связаны с подтоплениями 115 придомовых участков и 351 садового участка.