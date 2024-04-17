В Башкирии у водохранилища заметили вальдшнепа

Представители национального парка «Башкирия» рассказали о встрече с удивительным пернатым малышом.
Около Юмагузинского водохранилища заметили вальдшнепа. Эта птица обладает поразительным зрением – благодаря необычному расположению глаз ближе к затылку вальдшнеп способен видеть на 360°. Птичка почти не издаёт звуков и увидеть её можно обычно в тёмное время суток, ведь днём она отдыхает.
Отмечается, что вальдшнепы предпочитают жить в одиночку. Самцы создают пару только на период спаривания. Воспитанием птенцов занимаются самки.