В Уфе из-за столкновения двух иномарок пострадал 8-летний ребенок

Накануне днем в Уфе 39-летняя автоледи, управляя автомобилем «Ауди Q5», двигалась по улице Степана Кувыкина в сторону Рабкоров и столкнулась с «Киа Рио».

Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции по Уфе, «Киа» остановилась на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадала 8-летняя девочка – пассажирка «Ауди».

С травмами ее доставили в медучреждение, где врачи диагностировали у ребенка ушибы. Госпитализация ей не потребовалась, после оказания медпомощи девочку отпустили домой.

По факту аварии начато разбирательство.