Глава Минфина Башкирии рассказала о действующих льготах для участников СВО

В Башкирии совместная работа регионального Министерства финансов и налоговых органов республики позволяет совершенствовать налоговое законодательство.

В регионе действует межведомственная комиссия, которая в течение всего прошлого года рассматривала проекты законов о льготах участникам специальной военной операции и членам их семей. Кроме того, прорабатывался вопрос поддержки инвестиционной, предпринимательской деятельности в условиях санкционного давления.

Об этом в ходе стратегической сессии ФНС в Уфе сообщила вице-премьер — министр финансов Башкирии Лира Игтисамова.

Министерство финансов Республики Башкортостан и налоговые органы республики взаимодействуют успешно и конструктивно. Благодаря совместной работе за последние 4 года в Башкортостане активно усовершенствовалось налоговое законодательство, принято несколько пакетов законов, направленных на обеспечение устойчивого развития Республики Башкортостан в условиях внешнего санкционного давления, недопущение снижения деловой активности и роста безработицы. Внедрение нового порядка уплаты налогов с 2023 года переформатировало информационный обмен с налоговыми органами. Между тем в республике вопросы взаимодействия финансовых и налоговых органов решаются оперативно. Лира Игтисамова, вице-премьер — министр финансов Башкирии

Напомним, сегодня в республике участники СВО освобождены от уплаты транспортного налога за год текущий. Кроме того, мобилизованные из Башкирии не будут платить за воду и газ.

В настоящее время в регионе действуют 39 мер поддержки участников спецоперации и членов их семей. В этом году на их реализацию будет направлено более 6 млрд рублей.