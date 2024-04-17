Глава Минфина Башкирии рассказала о действующих льготах для участников СВО

В Башкирии совместная работа регионального Министерства финансов и налоговых органов республики позволяет совершенствовать налоговое законодательство.
В регионе действует межведомственная комиссия, которая в течение всего прошлого года рассматривала проекты законов о льготах участникам специальной военной операции и членам их семей. Кроме того, прорабатывался вопрос поддержки инвестиционной, предпринимательской деятельности в условиях санкционного давления.
Об этом в ходе стратегической сессии ФНС в Уфе сообщила вице-премьер — министр финансов Башкирии Лира Игтисамова.
Напомним, сегодня в республике участники СВО освобождены от уплаты транспортного налога за год текущий. Кроме того, мобилизованные из Башкирии не будут платить за воду и газ.
В настоящее время в регионе действуют 39 мер поддержки участников спецоперации и членов их семей. В этом году на их реализацию будет направлено более 6 млрд рублей.
Фото: сайт правительства РБ