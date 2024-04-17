Врачи Уфы удалили у молодой пациентки часть пораженного кишечника

Врачи больницы №21 в Уфе проели высокотехнологичную операцию. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

20-летняя девушка поступила в медицинское учреждение в экстренном порядке. Она жаловалась на интенсивную боль в области живота, снижение аппетита, тошноту, рвоту и резкое снижение веса. Врачи диагностировали у пациентки болезнь Крона. Это хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта.