Врачи Уфы удалили у молодой пациентки часть пораженного кишечника

Врачи больницы №21 в Уфе проели высокотехнологичную операцию. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Фото №1 - Врачи Уфы удалили у молодой пациентки часть пораженного кишечника

20-летняя девушка поступила в медицинское учреждение в экстренном порядке. Она жаловалась на интенсивную боль в области живота, снижение аппетита, тошноту, рвоту и резкое снижение веса. Врачи диагностировали у пациентки болезнь Крона. Это хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта.

У пациентки развивалась непроходимость и нарастал риск развития перфорации тонкой кишки. После предоперационной подготовки было проведено хирургическое лечение. Врачи удалили часть пораженного кишечника и наложили анастомоз. Пациентку прооперировали без наложения стомы.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ 

На восьмые сутки после операции девушку выписали с хорошим самочувствием.

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