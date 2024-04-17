В Уфе водитель сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся

Накануне, 16 апреля, в Уфе зафиксировали аварию с участием 12-летнего велосипедиста. Инцидент произошёл у дома №16 по проспекту Октября.

Водитель на «Киа Сид» выезжал с дворовой территории и допустил наезд на школьника. С места происшествия виновник ДТП скрылся. Велосипедист получил ушибы конечностей.

Благодаря камерам наружного наблюдения сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя. Им оказался 35-летний житель Белебеевского района. После он пояснил, что подросток не жаловался на боль, и после помощи с велосипедом водитель решил уехать.