Радию Хабирову доложили о ситуации с паводком в Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с начальником Управления МЧС России по республике. Марат Латыпов доложил, что по паводку в Башкортостане сохраняется стабильная обстановка. Умеренно поднимаются большие реки региона, а на горных реках Сим, Инзер и Ай уровень воды достиг максимальных значений.

Степные реки идут на спад. При этом затопления жилых и садовых домов нет. А с приходом теплой погоды руководитель ведомства рекомендовал с 27 апреля ввести особый противопожарный режим.