В Башкирии река Белая за сутки поднялась на 61 см

За сутки река Белая возле Ишимбая поднялась на 61 см, а в районе столицы главной водной артерии региона осталось менее 20 см до выхода на пойму. До неблагоприятного уровня остаётся более 1,5 метров. На контроле Управления МЧС по республике находятся 26 ситуаций, связанных с затоплением более 460 придомовых территорий и садовых участков.