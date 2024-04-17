В Башкирии река Белая за сутки поднялась на 61 см

За сутки река Белая возле Ишимбая поднялась на 61 см, а в районе столицы главной водной артерии региона осталось менее 20 см до выхода на пойму. До неблагоприятного уровня остаётся более 1,5 метров. На контроле Управления МЧС по республике находятся 26 ситуаций, связанных с затоплением более 460 придомовых территорий и садовых участков.
Для оценки паводковой обстановки задействованы беспилотные летательные аппараты, накануне был совершен облет объектов в Уфимском районе, затороопасных участков не обнаружено. Река Дема в Чишминском районе поднялась до 610 см возле деревни Бочкаревки. Там осталось менее метра до неблагополучного уровня. Есть риски затопления участков СНТ.