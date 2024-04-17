В Башкирии сегодня стартовал пожароопасный сезон

Из-за быстрого схода снега, установления класса пожарной опасности, а также по причине выявления термических точек на территориях рядом с лесным фондом с 17 апреля в Башкирии открывается пожароопасный сезон. Об этом рассказали в пресс-службе правительства республики.

Напомним, ранее министр лесного хозяйства региона Марат Шарафутдинов со ссылкой на прогнозы специалистов Башгидрометцентра, сообщил, что на территории региона в этом году пожароопасный сезон будет напряженным.

В преддверии майских праздников с учетом повышения температурных значений и установления класса пожарной опасности с 27 апреля в лесах республики будет введен особый противопожарный режим.

В период посещения лесов запрещено пользоваться открытым огнем, бросать окурки и горящие спички, оставлять бутылки либо осколки стекла из-за возможного воспламенения как зажигательной линзы. Кроме того, нельзя оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал, поджигать траву на лесных полянах, под деревьями, а также стерню на полях и в лесу.

Также в ведомстве напомнили об опасности разведения костров в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев и на участках лесов, где есть сухостой.