В Уфе заработал первый Башкирско-Китайский торговый дом

В регионе заработал первый Башкирско-Китайский торговый дом. Его открыли при Торгово-промышленной палате республики с участием крупной китайской компании. Договоренность была достигнута еще во время визита башкирской делегации в Поднебесную.
Торговый дом позволит наладить взаимодействие с предприятиями КНР и выстраивать наиболее выгодные взаимоотношения. Главное, что предпринимателям обеспечат надежность взаимных расчетов, также специалисты торгового дома будут оказывать услуги таможенного сопровождения под ключ.
Кроме того, с РДЖ проработан вопрос открытия прямого маршрута до КНР, который будет обслуживать интересы торгового дома. В рамках подписания соглашения прошел семинар с участием более 100 компаний, заинтересованных в поставках и приобретении продукции из КНР. Открытие торгового дома состоялось в преддверии предстоящей бизнес-миссии в Китай в мае.