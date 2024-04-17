В Уфе пройдёт международный турнир по боксу «Ночь чемпионов IBA»

20 апреля в столице Башкортостана состоится крупный международный турнир по боксу «Ночь чемпионов IBA». В его рамках пройдёт шесть поединков, в трёх из которых выступят боксёры из Башкортостана: Данис Габдрафиков, Бекхан Исраилов и Артур Субханкулов.

Полтора месяца тяжёлых тренировок в Австралии – такими получились сборы Артура Субханкулова. Но времени на передышку нет. Впереди у башкирского боксёра важный бой за титул чемпиона Европы, поэтому последние полтора месяца он спарринговался с абсолютным чемпионом мира австралийцем Джорджем Камбососом.

Это очень большой опыт. В профессиональном боксе у меня не так много, всего шесть боев, в олимпийском порядка 400. Как профессиональному боксеру это было очень ценно – проводить спарринги. Артур Субханкулов, член сборной Республики Башкортостан по боксу

20 апреля Артур Субханкулов проведёт свой седьмой бой в профессиональной карьере. На данный момент у боксёра шесть побед в шести поединках, из них три – нокаутом. В субботу Субханкулов сразится с румыном Джеймсом Череджи, у которого 19 побед при четырёх поражениях. Поединок будет десятираундовым, боксёры будут биться за пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг.

И у меня, и у него мотивация будет максимальная. Неуступчивый бой, он очень опытный боксер, порядка 30 боев по профессионалам, ожидаю противостояние сильнейшего за титул. Артур Субханкулов, член сборной Республики Башкортостан по боксу

Всего на вечере бокса пройдёт шесть поединков, в трёх из которых выступят боксёры из Башкортостана. Откроет программу тяжеловес Бекхан Исраилов, в 23:15 он сразится с представителем Казахстана Нурсултаном Аманжоловым. Через полчаса на ринг выйдет Данис Габдрафиков, ему будет противостоять двукратный чемпион Азии Бобо-Усмон Батуров из Узбекистана.

Выставочные, не идут в рекорд, но оппоненты важные. Все они зарекомендовали себя на любительском ринге в своих странах. Мария Карабанова, старший тренер сборной Республики Башкортостан по боксу