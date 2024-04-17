В Уфе пройдёт международный турнир по боксу «Ночь чемпионов IBA»

20 апреля в столице Башкортостана состоится крупный международный турнир по боксу «Ночь чемпионов IBA». В его рамках пройдёт шесть поединков, в трёх из которых выступят боксёры из Башкортостана: Данис Габдрафиков, Бекхан Исраилов и Артур Субханкулов.
Полтора месяца тяжёлых тренировок в Австралии – такими получились сборы Артура Субханкулова. Но времени на передышку нет. Впереди у башкирского боксёра важный бой за титул чемпиона Европы, поэтому последние полтора месяца он спарринговался с абсолютным чемпионом мира австралийцем Джорджем Камбососом.
20 апреля Артур Субханкулов проведёт свой седьмой бой в профессиональной карьере. На данный момент у боксёра шесть побед в шести поединках, из них три – нокаутом. В субботу Субханкулов сразится с румыном Джеймсом Череджи, у которого 19 побед при четырёх поражениях. Поединок будет десятираундовым, боксёры будут биться за пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг.
Всего на вечере бокса пройдёт шесть поединков, в трёх из которых выступят боксёры из Башкортостана. Откроет программу тяжеловес Бекхан Исраилов, в 23:15 он сразится с представителем Казахстана Нурсултаном Аманжоловым. Через полчаса на ринг выйдет Данис Габдрафиков, ему будет противостоять двукратный чемпион Азии Бобо-Усмон Батуров из Узбекистана.
Главный бой вечера между Артуром Субханкуловым и Джеймсом Череджи начнётся в 00:55. Само мероприятие пройдёт в уфимском дворце спорта.