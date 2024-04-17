В Башкирии задержан местный житель за незаконную ловлю рыбы

В Дюртюлинском районе правоохранители установили факт незаконной ловли рыбы сетями в период нереста. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Полицейские остановили автомобиль «Шевроле Нива» для проверки документов. За рулем находился местный житель, 1975 года рождения.

Во время проверки машины в багажнике была обнаружена резиновая лодка, рыболовные сети и свежий улов рыбы разных пород.

На место задержания прибыли оперативники. Предварительно установлено, что мужчина ловил рыбу сетями без разрешительной документации.

Стражи порядка изъяли у нарушителя рыболовные снасти и рыбу в количество 50 штук. Он доставлен в отдел полиции.