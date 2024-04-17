В Уфе отсыпают низкие участки у Кооперативной поляны

Места «захода» воды известны. Именно там сотрудники МБУ «СПБ Кировского района» и производят отсыпку. Грунтовые «горы» уже возвели возле дома № 48 по улице Трудовой, так как отсюда река Дёма затекает через лесополосу в микрорайон Кооперативная поляна, и вдоль дороги в лесном массиве в посёлке Третья пристань — именно здесь расположен самый низкий участок посёлка.

Пресс-служба УГЗ г.Уфы