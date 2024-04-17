В Уфе отсыпают низкие участки у Кооперативной поляны

В Уфе продолжается реализация противопаводковых мероприятий. Так, в Кировском районе столицы в зоне возможного подтопления находятся микрорайон Кооперативная поляна, а также поселок Третья пристань.
По информации пресс-службы управления гражданской защиты города, отсыпка низких участков местности – один из эффективных способов минимизации последствий половодья.
В настоящее время общая протяженность отсыпанных участков превышает километр. Позже планируется увеличение этих участков в высоту.
Фото: УГЗ Уфы