В Уфе отсыпают низкие участки у Кооперативной поляны

В Уфе продолжается реализация противопаводковых мероприятий. Так, в Кировском районе столицы в зоне возможного подтопления находятся микрорайон Кооперативная поляна, а также поселок Третья пристань.

Фото №1 - В Уфе отсыпают низкие участки у Кооперативной поляны

По информации пресс-службы управления гражданской защиты города, отсыпка низких участков местности – один из эффективных способов минимизации последствий половодья.  

Места «захода» воды известны. Именно там сотрудники МБУ «СПБ Кировского района» и производят отсыпку. Грунтовые «горы» уже возвели возле дома № 48 по улице Трудовой, так как отсюда река Дёма затекает через лесополосу в микрорайон Кооперативная поляна, и вдоль дороги в лесном массиве в посёлке Третья пристань — именно здесь расположен самый низкий участок посёлка. 

Пресс-служба УГЗ г.Уфы

В настоящее время общая протяженность отсыпанных участков превышает километр. Позже планируется увеличение этих участков в высоту.

Фото: УГЗ Уфы  

Волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии