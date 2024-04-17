ГК «Акбузат» одержал победу над омским «Скифом»

«Акбузат» с победы начал финальный этап за места с 9-е по 12-е российской гандбольной Суперлиги. Команда из Уфы принимала «Скиф», представляющий Омскую область. Встреча получилась очень упорной. Отрыв «Акбузата» достигал максимум трех мячей, но омская команда раз за разом находила в себе силы отыграться.
За минуту до конца счет был равным 33:33. Точный бросок игрока «Акбузата» Дмитрия Калугина принес уфимцам победу за две секунды до конца времени. Команда из Башкортостана располагается на девятом месте таблицы с 15 очками.