ГК «Акбузат» одержал победу над омским «Скифом»

«Акбузат» с победы начал финальный этап за места с 9-е по 12-е российской гандбольной Суперлиги. Команда из Уфы принимала «Скиф», представляющий Омскую область. Встреча получилась очень упорной. Отрыв «Акбузата» достигал максимум трех мячей, но омская команда раз за разом находила в себе силы отыграться.

За минуту до конца счет был равным 33:33. Точный бросок игрока «Акбузата» Дмитрия Калугина принес уфимцам победу за две секунды до конца времени. Команда из Башкортостана располагается на девятом месте таблицы с 15 очками.

Сегодня в первом тайме всю игру вели в два-три мяча. Реализация хромала, семь метров не забили, выходы один на один. А так должны были выигрывать эту игру.

Евгений Трушин, игрок ГК «Акбузат»
Уфимская волна
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