В Уфе прошёл чемпионат по спортивному туризму на воде

Соревнования состоялись на канале ТЭЦ-2 в Инорсе. Городской турнир имеет богатую 40-летнюю историю. Ежегодно на него приезжают туристы из разных регионов страны. В этом году участие приняли около 60 любителей спорта, в том числе из Самары. В чем особенность водного туризма и чем он отличается от гребного слалома, расскажем в следующем материале.

Им не страшны ни ветер, ни волны. Неспроста водный туризм считается экстремальной дисциплиной, ведь здесь необходима тщательная подготовка. Преодолеть препятствия при быстром течении не так уж и просто. Для кого-то вовсе невозможно.

С погодой в этот день спортсменам не повезло, но, несмотря на это, царила дружественная атмосфера. Участники поддерживали друг друга, настраивали и подбадривали.

Спортивный туризм официально появился в 1949 году. Сначала туристы сплавлялись на так называемых рафтах. После этот вид спорта стал делиться на дисциплины: каяк, двухместный и четырехместный катамараны. В этих видах и соревновались спортсмены на городском старте. Самой непростой дисциплиной является четырехместный катамаран. Здесь прежде всего важна слаженная командная работа.

Действительно, она сложная именно тем, что нужно вчетвером тренироваться, чтобы слаженно работать, если кто-то, как лебедь, рак и щука, гребут в разные стороны, то ничего не получится. Тут нужно именно слаженно и уместиться во все ворота. Михаил Фёдоров, старший тренер сборной Республики Башкортостан по спортивному туризму

Этим стартом участники открыли сезон туризма на воде. Также здесь они имели возможность выполнить норматив для 3-го спортивного разряда. Для этого нужно было преодолеть 13 ворот без штрафных баллов.

Ну вы знаете, да. Спортивный туризм — это несколько направлений: горный, водный, вело. Башкирия считается одним из ведущих регионов. На чемпионатах выступаем, на региональных. У нас и призеры чемпионата мира по спортивному туризму, сейчас я всех не перечислю. Флюс Хабирьянов, главный судья чемпионата Уфы по спортивному туризму

Слышны подсказки и тренера по гребному слалому Валентины Егоровой. Её воспитанники пробуют свои силы и в спортивном туризме. На самом деле эти виды спорта очень схожи. Имеются лишь несколько отличий.

Например, сходства, если посмотреть, то трасса, которая висит, примерно такая же, как и в гребном слаломе. Единственное, в чем отличие, — это ворота пошире и штрафы другие, а также, если в гребном слаломе в ворота должна зайти голова, плечо и карма, то здесь должно зайти полностью посадочное место. Иван Григорьев, участник чемпионата Уфы по спортивному туризму