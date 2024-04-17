В Уфе прошёл чемпионат по спортивному туризму на воде

Соревнования состоялись на канале ТЭЦ-2 в Инорсе. Городской турнир имеет богатую 40-летнюю историю. Ежегодно на него приезжают туристы из разных регионов страны. В этом году участие приняли около 60 любителей спорта, в том числе из Самары. В чем особенность водного туризма и чем он отличается от гребного слалома, расскажем в следующем материале.
Им не страшны ни ветер, ни волны. Неспроста водный туризм считается экстремальной дисциплиной, ведь здесь необходима тщательная подготовка. Преодолеть препятствия при быстром течении не так уж и просто. Для кого-то вовсе невозможно.
С погодой в этот день спортсменам не повезло, но, несмотря на это, царила дружественная атмосфера. Участники поддерживали друг друга, настраивали и подбадривали.
Спортивный туризм официально появился в 1949 году. Сначала туристы сплавлялись на так называемых рафтах. После этот вид спорта стал делиться на дисциплины: каяк, двухместный и четырехместный катамараны. В этих видах и соревновались спортсмены на городском старте. Самой непростой дисциплиной является четырехместный катамаран. Здесь прежде всего важна слаженная командная работа.
Этим стартом участники открыли сезон туризма на воде. Также здесь они имели возможность выполнить норматив для 3-го спортивного разряда. Для этого нужно было преодолеть 13 ворот без штрафных баллов.
Слышны подсказки и тренера по гребному слалому Валентины Егоровой. Её воспитанники пробуют свои силы и в спортивном туризме. На самом деле эти виды спорта очень схожи. Имеются лишь несколько отличий.
Водный туризм — сплав по рекам, как правило, в горной местности. Эти старты стали подготовкой к насыщенному сезону туристов на воде. Уже через неделю спортсмены отправятся на Кавказ, а после — на Алтай и в Киргизию.