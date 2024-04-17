В Уфе состоялось первенство республики по эстетической гимнастке

В Уфе прошли сразу два турнира по эстетической гимнастике: первенство республики и открытый турнир «Сказка». В одном соревновались только башкирские спортсмены, в другом их соперницами стали гости из разных регионов страны. Наша съёмочная группа также побывала на мероприятии.

Юным гимнасткам пока непросто избежать ошибок. Самым маленьким участницам турнира от 4 до 6 лет. И чтобы они не растерялись, им помогают тренеры.

На турнире по эстетической гимнастике выступали участницы разных возрастных групп. Гимнастки до восьми лет боролись за медали в открытом турнире «Сказка», где конкуренцию хозяйкам площадки составили гости из разных регионов страны. Всего участие в них приняли около семисот атлеток. Результаты выступлений юниорок шли в зачет первенства Башкортостана.

Для команды из села Чекмагуш это второе выступление на республиканском уровне. Их клубу всего 4 года, за это время удалось сформировать три команды.

За одно выступление гимнастки должны показать на ковре спектакль. Придумать такую композицию, которую поймут и зрители, и судьи. От республики соревновались коллективы из Уфы, Мелеуза, Бураево и Старобалтачево.

На трибунах всё это время проводилось свое соревнование — на лучшую группу поддержки. Родители основательно подготовились: принесли плакаты, растянули баннеры и разучили кричалки.