В Башкирии набирают бойцов для службы по контракту в сухопутных войсках

Отправиться на службу можно и в любые другие рода войск. При заключении контракта мужчина единоразово получает 195 тысяч рублей, а минимальный размер месячного довольствия составляет 210 тысяч. Всё зависит от занимаемой должности и звания, и это не считая премии за выполнение особых заданий. При поступлении в башкирские именные подразделения военнослужащие также получают суточные в размере 2 тысячи рублей ежедневно. Требования те же.