Жители Кумертау и Сибая собрали гумпомощь для пострадавших в Оренбуржье

Кумертау присоединился к оказанию гуманитарной помощи Оренбургской области, которая сейчас сильно страдает от паводка. Самый южный город Башкортостана уже отправил первую партию груза.

Жители и организации собрали воду, предметы гигиены, постельное белье, одежду, сапоги. Также принесли надувные лодки и корм для животных. Пунктом сбора гумпомощи стала городская библиотека №3, а организатором выступил местный курултай башкир.