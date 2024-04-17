Жители Кумертау и Сибая собрали гумпомощь для пострадавших в Оренбуржье

Кумертау присоединился к оказанию гуманитарной помощи Оренбургской области, которая сейчас сильно страдает от паводка. Самый южный город Башкортостана уже отправил первую партию груза.

Жители и организации собрали воду, предметы гигиены, постельное белье, одежду, сапоги. Также принесли надувные лодки и корм для животных. Пунктом сбора гумпомощи стала городская библиотека №3, а организатором выступил местный курултай башкир.

Плечо помощи подставили и жители Сибая. Волонтер Наталья Хасанова объявила сбор гуманитарной помощи. Он прошёл достаточно быстро: сибайцы сразу начали приносить одежду, воду, теплые одеяла и продукты питания. В волонтерских делах Наталье помогает семья. В Оренбургскую область Хасановы едут уже во второй раз – полная машина держит путь в Орск.

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