Жителей Башкирии начали атаковать клещи

В республике клещи вышли на охоту. После выходных в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Башкортостана жители привезли на проверку более 70 кровососов. Их исследуют на клещевой энцефалит и боррелиоз. С начала эпидсезона в лабораторию поступило порядка 140 паразитов. Среди них оказались зараженные.

Какого бы окраса ни был клещ, визуально отличить энцефалитного от «безопасного» собрата невозможно. Инфицирован ли кровосос, можно определить только в лаборатории. Паразита можно подцепить не только за городом, но и в парке. И таких случаев много. К примеру, Артур Азнабаев столкнулся с клещом в Чесноковке. Заметил его только дома – насекомое ползло по пояснице.

Зарегистрировали его в лаборатории под номером 33. Здесь кровососа исследуют методом иммуноферментного анализа для выявления клещевого энцефалита. А возбудителей боррелиоза определят ПЦР-диагностикой. Талон лучше не терять. По нему можно посмотреть на сайте Центра гигиены и эпидемиологии республики заражен ли клещ. Также специалисты и сами сообщают результаты по телефону или по электронной почте.

Последствия – вплоть даже до инвалидности. Обе болезни поражают центральную нервную систему, однако боррелиоз затрагивает еще и суставы, сердечную мышцу, кожу. Чтобы шаг за пределы асфальта не стал фатальным, нужно быть особенно бдительными на даче, шашлыках и пеших прогулках. Также стоит правильно одеваться. Заправлять брюки в носки, надевать кофту с капюшоном, убирать в тугой хвост или косу длинные волосы и спрятать под косынку. И, конечно же, вооружиться аэрозолями и спреями. Скоро начнутся и акарицидные обработки по всей территории республики.