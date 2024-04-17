В Уфе подвели итоги медиафестиваля «Молодо – не зелено»

В Уфе подвели итоги открытого городского детско-юношеского медиафестиваля. В центре детского творчества имени Комарова собрались ребята как из городов и районов республики, так и из других регионов страны. Медиафестиваль «Молодо – не зелено» в этом году проводился в восьмой раз.