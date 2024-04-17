В Уфе подвели итоги медиафестиваля «Молодо – не зелено»

В Уфе подвели итоги открытого городского детско-юношеского медиафестиваля. В центре детского творчества имени Комарова собрались ребята как из городов и районов республики, так и из других регионов страны. Медиафестиваль «Молодо – не зелено» в этом году проводился в восьмой раз.
В этом году на участие было подано более 600 заявок по восьми номинациям. Это теле- и радиорепортажи, музыкальные клипы, фотографии, мультфильмы, публицистические материалы.
Украшением праздничного мероприятия стали концертные номера, подготовленные уфимскими детскими коллективами. Как отмечают организаторы, с каждым годом уровень растет, учащиеся активно используют современные образовательные технологии.