В Башкирии подросток прострелил себе палец

В Ишимбае произошёл несчастный случай. Ученик девятого класса прострелил себе палец газовым пистолетом.
Как сообщает Mash Batash, мальчик с друзьями нашёл оружие на улице. Они решили пострелять в безлюдном месте. Пока один из них стал заряжать пистолет, случайно нажал на курок. Подросток ранил себе палец, но не придал значения травме.
Ученики разошлись по домам. Ранение заметили родители пострадавшего. Они обратились в полицию – пистолет забрали правоохранители. По факту случившегося проводится проверка.