Радий Хабиров встретился в Москве с Дмитрием Чернышенко

В Москве 12 апреля состоялась встреча Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.
Стороны обсудили ряд важных вопросов, в том числе научно-образовательную сферу, а также развитие туризма и спорта.
Башкортостан – один из лидеров научно-технологического развития страны и входит в топ-10 Национального рейтинга НТР. Приоритетные направления в регионе – беспилотные авиационные системы, генетика, медицина, наноэлектроника и интегральная фототека, а также сквозные ИТ-технологии. Все они нацелены на решение задач технологического суверенитета.
В рамках национального проекта «Наука и университеты» в Уфе идёт строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня.
– Президент России Владимир Путин в начале года дал старт работе IQ-парка – первой очереди кампуса. С его вводом научно-образовательная среда региона получила мощный импульс развития. В перспективе кампус станет местом притяжения учёных из России и дружественных стран, а их разработки – драйвером экономики республики, – отметил Дмитрий Чернышенко. – Радует, что для коммерциализации разработок здесь размещены центры трансфера технологий, студенческого предпринимательства, действуют университетская стартап-студия и молодёжный бизнес-акселератор.
Ежедневно в кампусе трудятся более 120 научных сотрудников и преподавателей. Обучаются и занимаются научно-исследовательской деятельностью порядка 500 студентов. В здании площадью 37 тысяч кв. м уже работают ведущие вузы и инновационные компании региона, а также научные лаборатории.
– Этот большой проект стал возможен благодаря нашей совместной работе с Правительством России. Мы активно участвовали в конкурсе на получение права строить этот важнейший объект. Вошли в восьмёрку первых кампусов и получили федеральную поддержку. Наш кампус – один из лучших, – подчеркнул Радий Хабиров. – Мы закладываем здесь принципы эталонного пространства для научно-образовательной деятельности и студенческого творчества. И IQ-парк – это только первая очередь. Считаю, что за последние десятилетия это наиболее значимый вклад в развитие высшей школы и науки Башкортостана.
Вторая очередь кампуса предполагает строительство 103 тысяч кв. м – это комплекс из семи башен, самая высокая из которых более 30 этажей. В него войдут жилые модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ на 4,4 тысячи мест, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, а также спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий.
Вице-премьер и Глава региона затронули на встрече вопросы цифрового развития. Так, по итогам 2023 года Башкортостан занял восьмое место в России и второе – в ПФО в Рейтинге руководителей цифровой трансформации. Уровень цифровой зрелости органов власти региона достиг 90,33 процента. На поддержку местных ИТ-компаний и развитие их проектов за последние пять лет из федерального бюджета удалось привлечь порядка 1 млрд рублей.
На встрече также обсудили темы развития спорта и физической культуры в Башкортостане. Дмитрий Чернышенко отметил, что в рамках федеральных проектов «Спорт – норма жизни» и «Бизнес-спринт» регион получает финансирование на развитие спортивной инфраструктуры.
– Владимир Путин поставил цель – увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70 процентов. Республика уверенно идёт к достижению этого показателя – по итогам прошлого года количество населения, вовлеченного в занятия физкультурой, составляет 56,8 процента, – сказал вице-премьер. – В рейтинге субъектов по количеству спортивных сооружений Башкортостан занимает третье место в России. Уверен, благодаря такой работе для гармонично развитого подрастающего поколения спорт будет образом жизни.
Всего в регионе функционируют более 13,3 тысячи спортобъектов. Только за последние пять лет построили порядка 1,4 тысячи уличных площадок, стадионов, спортзалов, физкультурно-оздоровительных центров. Ежегодно в Башкортостане проводят более 15,5 тысячи физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, в которых принимают участие свыше 800 тысяч человек.
В 2024 году в республике запланировано большое количество значимых событий. Это прежде всего XX юбилейный Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана и Международный форум «Россия – спортивная держава». Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что мероприятия будут организованы на самом высоком уровне.
Глава региона сообщил, что центральным местом проведения форума «Россия – спортивная держава» станет новый Дворец борьбы, который планируют открыть осенью 2024 года. Дворец станет одним из ключевых юбилейных объектов, возведенных к 450-летию столицы республики, которое также отметят в этом году. Общая площадь здания – 28 тысяч кв. м. Оно будет включать в себя спорткомплекс и школу спортивной борьбы, универсальный зал с трибунами на 3,4 тысячи зрителей, гостиницу для спортсменов, конференц-зал, медико-восстановительный центр и другие вспомогательные помещения, а также спа-комплекс и бассейн.
Башкортостан также один из лидеров среди регионов по развитию фиджитал-спорта. Успешно функционирует региональная Федерация фиджитал-спорта. Сборная Уфимского университета науки и технологий представляла республику на Межрегиональном этапе Чемпионата России по фиджитал-спорту в Москве, где заняла второе место. Уфа также стала городом-участником акции «Путь трофея «Игр Будущего», финальной точкой которого был космодром «Байконур», после чего трофей турнира отправился на Международную космическую станцию.
В завершение встречи Радий Хабиров поблагодарил Дмитрия Чернышенко и Правительство России за поддержку республиканских инициатив и плодотворную совместную работу.