Радий Хабиров встретился в Москве с Дмитрием Чернышенко

– Этот большой проект стал возможен благодаря нашей совместной работе с Правительством России. Мы активно участвовали в конкурсе на получение права строить этот важнейший объект. Вошли в восьмёрку первых кампусов и получили федеральную поддержку. Наш кампус – один из лучших, – подчеркнул Радий Хабиров. – Мы закладываем здесь принципы эталонного пространства для научно-образовательной деятельности и студенческого творчества. И IQ-парк – это только первая очередь. Считаю, что за последние десятилетия это наиболее значимый вклад в развитие высшей школы и науки Башкортостана.