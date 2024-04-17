В Москве презентовали инвестиционный потенциал Башкирии

В Москве презентовали экономический и инвестиционный потенциал Башкортостана. Мероприятие прошло впервые за 20 лет. В Культурном центре при МИД России развернулась масштабная экспозиция, где представлены главные особенности и достижения республики. Презентацию посетил глава региона Радий Хабиров.
А внутри самого центра — Башкортостан с разных ракурсов. По словам Радия Хабирова, благодаря смещению фокуса внимания с Европы удалось значительно расширить сотрудничество с новыми странами. Товарооборот со странами Азии удалось увеличить втрое, а с африканскими государствами — в 6 раз.