В Москве презентовали инвестиционный потенциал Башкирии

В Москве презентовали экономический и инвестиционный потенциал Башкортостана. Мероприятие прошло впервые за 20 лет. В Культурном центре при МИД России развернулась масштабная экспозиция, где представлены главные особенности и достижения республики. Презентацию посетил глава региона Радий Хабиров.

А внутри самого центра — Башкортостан с разных ракурсов. По словам Радия Хабирова, благодаря смещению фокуса внимания с Европы удалось значительно расширить сотрудничество с новыми странами. Товарооборот со странами Азии удалось увеличить втрое, а с африканскими государствами — в 6 раз.

Сегодня Башкортостан — одна из ведущих и промышленных республик Российской Федерации. Республика регулярно входит в число лидеров национального рейтинга инвестиционного климата России. У неё есть внешнеторговые договорённости, как мне сказали, со 105 государствами.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации

Более 80 представителей иностранных государств. Это такая огромная армия людей, которая будет докладывать и формировать позицию этих государств по отношению к России и по отношению к Башкортостану. Это и поиск партнёров, и заявление Башкортостана как о регионе очень компетентном в сфере внешней экономической деятельности.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
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