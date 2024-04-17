В Москве презентовали инвестиционный потенциал Башкирии

Более 80 представителей иностранных государств. Это такая огромная армия людей, которая будет докладывать и формировать позицию этих государств по отношению к России и по отношению к Башкортостану. Это и поиск партнёров, и заявление Башкортостана как о регионе очень компетентном в сфере внешней экономической деятельности.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан