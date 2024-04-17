Из Башкирии в Оренбуржье выехала очередная колонна с гумконвоем

Башкортостан в числе первых регионов протянул руку помощи жителям Оренбургской области, которые пострадали в результате сильнейшего наводнения. Острее всего на данный момент наши соседи нуждаются в питьевой воде. И по поручению Радия Хабирова гуманитарные конвои уже доставили в пострадавшие районы сотни тонн минеральной воды. Очередная колонна выехала сегодня из Красноусольска.

Известная на всю Россию минеральная вода «Красноусольская» добывается недалеко от одноименного села. А по бутылкам ее разливают именно здесь. Она считается целебной, содержит в себе все необходимые для организма человека микро- и макроэлементы.

В результате сильнейшего наводнения именно в чистой питьевой воде сейчас в первую очередь нуждаются жители Орска, который пострадал сильнее всего. И на призыв о помощи откликнулись крупнейшие санатории Башкортостана, где производят минералку.

От санатория «Красноусольский» до пострадавшего Орска путь неблизкий. По словам дальнобойщиков и сотрудников Госкомитета республики по ЧС, которые сопровождают колонну, в прошлый раз дорога заняла более 8 часов. Уже тогда вода почти перелилась через трассу, которая ведёт в город.