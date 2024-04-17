Жители Уфы застряли в аэропорту в ОАЭ после шторма

Уроженцы Башкортостана находились буквально взаперти в Объединённых Арабских Эмиратах. Выехать они не могли, так как для этого необходимо было получить пограничный штамп.

Самолёт компании «Флай Дубай» не смог приземлиться в конечной точке назначения из-за плохой погоды. По словам пассажиров, больше 2 часов они провели в надежде на посадку, разрешение не дали, и самолёт приземлился в аэропорту Аль-Аин.